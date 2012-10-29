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时事要闻 | 2012年 10月 29日 星期一 11:18 BJT

民调：奥巴马领先罗姆尼3个百分点

路透华盛顿10月28日电---据路透/益普索周日发布的每日追踪民调，现任美国总统奥巴马较共和党候选人罗姆尼的领先优势有所扩大。

奥巴马支持率目前为49%，罗姆尼则为46%，奥巴马支持率较周六上升1个百分点。

距离11月6日美国总统大选仅剩9天，选情仍可能出现重大波动，15%的登记选民表示仍可能改变主意。

此项民调置信区间为正负4个百分点。（完）

编译：辛毅 发稿：朱淑珍

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