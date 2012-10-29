民调：奥巴马领先罗姆尼3个百分点

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透华盛顿10月28日电---据路透/益普索周日发布的每日追踪民调，现任美国总统奥巴马较共和党候选人罗姆尼的领先优势有所扩大。
奥巴马支持率目前为49%，罗姆尼则为46%，奥巴马支持率较周六上升1个百分点。
距离11月6日美国总统大选仅剩9天，选情仍可能出现重大波动，15%的登记选民表示仍可能改变主意。
此项民调置信区间为正负4个百分点。（完）
编译：辛毅 发稿：朱淑珍
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路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
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