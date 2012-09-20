罗姆尼言论同时引发共和党内支持与担忧

路透华盛顿9月19日电---罗姆尼日前表示近一半美国人是懒鬼，美国共和党一名参议员候选人周三加入另外两名共和党参议员的队列，对此表示反对，然而该党其他议员们则对罗姆尼表示支持。

声援罗姆尼的共和党国会议员们称此番话虽然说得不好听，但言之有理。此前罗姆尼称有47%的美国人并不缴纳个人所得税，且觉得自己应该享受国家的帮助。

他们认为这番话虽然在该国政坛引起轩然大波，但风波很快会平息，也不会伤害到罗姆尼和共和党议员的竞选前途。

但现任总统奥巴马和民主党并没有打算放过此事，力图将其变成总统和国会选举活动中的一个议题，并很快便将其投射到新的竞选广告中。

参议院民主党领袖哈里·瑞德(Harry Reid)对记者表示：“支持罗姆尼的人们排着长队转投我们。”

此前一则视频流出，为今年早些时候罗姆尼参加一个筹款活动时录制。罗姆尼在活动上称，奥巴马的支持者们——47%的美国人“不缴纳个人所得税”，还视自己为“受害者”，觉得自己“应该享受医疗、食品、住房等一切你能说得出的福利。”

瑞德指出有三名共和党人对罗姆尼的言论表示批评，分别为马萨诸塞州参议员斯科特·布朗(Scott Brown)、内华达州参议员迪安·海勒(Dean Heller)和康涅狄格州参议员候选人琳达·麦马汉(Linda McMahon)。

布朗和麦马汉周二在视频流出後不久就表达了他们的声音。

共和党参议员、该党2008年总统候选人麦凯恩则对针对罗姆尼的批评声音开火，称“罗姆尼只是想说，美国需要改善经济以制造更多就业机会，让民众可以不依赖救助项目，我同意他的看法。”（完）

编译：辛毅 发稿：张家伟

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