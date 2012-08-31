赖斯力挺罗姆尼外交政策领导力

路透佛州坦帕8月29日电(记者 Patricia Zengerle)---前美国国务卿赖斯在周三的共和党全国代表大会上提到外交政策决策能力，批评美国总统奥巴马在领导外交政策方面彻底失败。

这也是赖斯离开国务院之後最重要的一次政治回归。赖斯在大会上抨击了奥巴马对中东地区反抗活动的应对政策，称美国在国际贸易上落後于中国，且在民主党人的领导下美国未能实现足够的能源独立。

赖斯表示：“我们不能怠于领导，你无法在後方实施领导。”她的发言受到了代表们的热烈欢迎。

赖斯的发言旨在向美国民众保证，共和党总统候选人罗姆尼及其竞选搭档瑞安可以正确地处理外交政策。

但两人均没有处理广泛国际问题的经验。

罗姆尼试图在外交事务上展示影响力的努力曾几度失误。

他认为俄罗斯是美国面临的最大地缘政治威胁，而数年来的情况表明这并不符合实际。对罗姆尼持批评态度的人士称，在抨击奥巴马执政表现时，罗姆尼未能说明自己处理国际问题的计划。

赖斯没有具体描述，但表示共和党候选人将表现出强有力的领导力。

“罗姆尼和瑞安将重建我们的国家，他们会帮助我们树立在海外的领导力。他们会给这个问题一个答案，即‘强大的美国在哪里？’”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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