老布什支持罗姆尼参加明年总统大选

韩国确认一乳牛场出现口蹄疫 称疫情不大可能扩散
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
路透华盛顿12月22日电（记者 Patricia Zengerle）---《休斯敦纪事报》周四报导称，美国前总统老布什（George H.W. Bush）支持米特·罗姆尼竞选总统，在两周後将於衣阿华州召开的共和党总统竞选人提名大会前夕，这位共和党重量级人物的表态无疑给罗姆尼以重要支持。
布什的讲话并非对罗姆尼总统竞选的正式背书，但他对该报表示，两人相识多年，而且还了解罗姆尼的父亲，前密歇根州州长乔治·罗姆尼。
布什称，"我认为罗姆尼是我们的最佳选择。"
他表示罗姆尼"稳重、干练、原则性强"，并指出，与罗姆尼的竞争对手金里奇相比，"他是个好人。我认为他成熟、理性，不属於危险分子。"
罗姆尼数月以来在共和党总统候选人提名竞争中一路领先，但多位保守派人士认为他过於温和。在全国性民调中，罗姆尼止步於25%左右，他的多名竞争者都曾一度攀上首位，不过後来都跌了下来。
罗姆尼表示，他曾与老布什沟通，并感谢他给予自己的支持。他周四在新罕布什尔州柏林的竞选造势过程中告诉记者，"布什总统支持我竞选总统职位，我感到很受鼓舞。"
老布什表示，他非常了解金里奇，并对《休斯敦纪事报》表示，"我不是他的最大支持者。"两人在1990年产生过分歧，当时经济疲软迫使时任总统的布什同意新的税改方案，尽管他曾誓言反对税改。时任共和党领导人的金里奇以坚持己见和直言不讳出名，他当时拒绝与布什一同公开露面。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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