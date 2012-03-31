罗姆尼有望锁定共和党提名 矛头转向奥巴马

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透威斯康星州3月30日电（记者 Steve Holland）---随着罗姆尼越发接近共和党总统候选人提名，周五他将视线转移到与总统奥巴马的大选之战。
尽管威斯康星州初选很重要，罗姆尼并未理会三名共和党竞争对手，而是试图以共和党提名候选人的身份与奥巴马角逐11月6日的大选。
新的民调显示，周二的威斯康星州初选罗姆尼将领先桑托姆，如果罗姆尼获胜，将朝共和党提名候选人迈进一大步。
“（奥巴马）过去四年试图建立新的政府主导的社会。未来四年我将致力於重新建立机会主导的社会，还自由给人民和企业。”罗姆尼说道。
漫长的共和党初选正进入关键阶段，如果罗姆尼周二能够获得威斯康星州初选的胜利，加上可能在马里兰州和华盛顿州获胜，罗姆尼将进一步拉开与桑托姆的差距，桑托姆几乎无法赶上。金里奇和保罗也在参与初选，但是这场角逐的激烈度已经不如从前。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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