罗姆尼有望锁定共和党提名 矛头转向奥巴马

路透威斯康星州3月30日电（记者 Steve Holland）---随着罗姆尼越发接近共和党总统候选人提名，周五他将视线转移到与总统奥巴马的大选之战。

尽管威斯康星州初选很重要，罗姆尼并未理会三名共和党竞争对手，而是试图以共和党提名候选人的身份与奥巴马角逐11月6日的大选。

新的民调显示，周二的威斯康星州初选罗姆尼将领先桑托姆，如果罗姆尼获胜，将朝共和党提名候选人迈进一大步。

“（奥巴马）过去四年试图建立新的政府主导的社会。未来四年我将致力於重新建立机会主导的社会，还自由给人民和企业。”罗姆尼说道。

漫长的共和党初选正进入关键阶段，如果罗姆尼周二能够获得威斯康星州初选的胜利，加上可能在马里兰州和华盛顿州获胜，罗姆尼将进一步拉开与桑托姆的差距，桑托姆几乎无法赶上。金里奇和保罗也在参与初选，但是这场角逐的激烈度已经不如从前。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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