罗姆尼指责奥巴马对外软弱

路透内华达州里诺7月24日电（记者 Sam Youngman）---美国共和党总统候选人罗姆尼周二指责总统奥巴马对美国的敌人软弱，并承诺他将强硬对待伊朗和中国。

罗姆尼本周将出访英国、以色列和波兰，以反驳民主党对他缺乏海外经验的看法。

和美国总统候选人经常的做法相同，罗姆尼承诺维持美国在世界上的领导地位。

“事实很简单：如果你们不想让美国成为全球最强的国家，就不要选我当总统，你们现在已经有了这样的总统，”罗姆尼在美国国外战争退伍军人协会举行的大会上说道。

罗姆尼还指责奥巴马将美国与以色列的关系降温，以色列是美国在中东的关键盟友。

罗姆尼承诺将强硬对待伊朗，阻止伊朗生产核武器。“无论如何，必须停止一切浓缩活动。”

他还说：“美国实施强硬外交政策只会导致紧张和冲突的看法是错误的，有时也是很悲剧的。”

罗姆尼承诺将强硬对待中国和俄罗斯，并指责白宫向媒体泄露击毙本拉登的行动和对伊朗实施的网络攻击。

“白宫怎麽能为了政治利益泄露保密材料？我现在就告诉你们：我不会这麽做。”（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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