罗姆尼仍有机会 但翻盘不易

路透华盛顿9月12日电---过去几周，共和党总统候选人罗姆尼交出的考卷并不漂亮：共和党大会平淡无奇，对中东地区反美浪潮反应拙劣，其竞选团队传出不和谐音的负面报导，再加之嘲讽47%美国选民的视频的曝光。这些都使罗姆尼的竞选团队措手不及，并让很多共和党人对11月6日的选情感到极不乐观。

但这些还不算完。近期公布的全国民调显示，民主党总统候选人、现任总统奥巴马加强了对罗姆尼的领先优势。另有新出炉的调查显示，奥巴马在最关键的地区享有相当大的领先优势——俄亥俄、弗吉尼亚和佛罗里达。争取包括这些州在内的9个“摇摆州”是获得270张选举人票而入主白宫的关键。

目前距离大选仅7周，罗姆尼是否已注定没戏？

并非如此。尽管近期罗姆尼频频失态，其竞选活动也问题重重，但这位前任马塞诸塞州州长仍有机会一搏。毕竟罗姆尼成功地在选民中塑造了现任总统奥巴马经济政策失败的形象，指出後者未能预期到美国目前疲弱的经济。

在10月将会进行三场总统大选辩论，届时将是罗姆尼与奥巴马最後一决胜负的机会。罗姆尼料将大打经济牌，这是其说服美国选民自己有能力将美国经济带入正轨的大好机会。

奥巴马的短板依然较为明显，8.1%的高失业率、放缓的经济增长，并且大部分选民都认为美国走在错误的道路上。

不过罗姆尼将面对极大挑战。民调显示大部分美国人认为，比起罗姆尼这个坐拥2.5亿美元资产的前任私募股权经理人，现任总统奥巴马要更贴近选民们的自身利益。

刚刚结束的共和党大会致力於在选民心目中塑造一个富有人情味的罗姆尼，但看起来效果并不长久。在本周二流出的视频中，罗姆尼讥讽奥巴马的支持者们“不纳税、靠政府救济为生”，更强化了民主党们想要传达的信息：罗姆尼是个高高在上的富人。

分析师们认为，若想重新看到取胜的希望，罗姆尼必须塑造一个更加温情的形象。

而这也是罗姆尼近期正在努力尝试的事情。

在佛罗里达周三的竞选活动中，对於总统奥巴马推行的医疗改革和非法移民等问题，罗姆尼的态度有所软化，并在西班牙语电视台Univision的节目中表示，“我将为100%的美国人来竞选总统。”

路透/伊普索斯(Reuters/Ipsos)的民调显示，超过40%的选民表示在本周“失言视频”曝光後对罗姆尼的好感度下降；一份《今日美国》/盖洛普(USA Today/Gallup)的调查显示，该视频使得将近三分之一的独立选民倾向於不投票给罗姆尼。

深陷困境的罗姆尼身边并不乏资深共和党人为其出谋划策，其中的一些人指出，若罗姆尼能够更加强硬地指出奥巴马的不足之处，并向选民展现其上任後更加详细的执政计划，就仍有希望改善局面。

第一场电视辩论将於10月3日在丹佛举行，其重要性不言而喻，此次辩论将关注美国经济，并为大选前这最後一个月定下基调。

在美国历史上，在9月中旬的民调中领先的候选人通常会在最後的大选中胜出，但是最近的几次大选显示出，候选人在最後的这两个月中仍有机会扭转乾坤。（完）

编译：辛毅 发稿：王燕焜

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