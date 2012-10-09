罗姆尼指责奥巴马的外交政策软弱且危险

路透弗吉尼亚10月8日电（记者 Steve Holland）---美国共和党总统候选人罗姆尼周一对总统奥巴马处理中东地区威胁的方式予以严厉批评，称奥巴马欠缺领导力，导致这一不稳定地区更加危险。

罗姆尼竞选团队称他的讲话是对他外交政策的重要阐述。罗姆尼在对弗吉尼亚军事学院（Virginia Military Institute）身穿白色制服学员的演讲中表示，美国应在中东、欧洲、亚洲与拉丁美洲等地区更果敢地发挥影响力。

罗姆尼质疑奥巴马对上月利比亚事件的处理方式。在事件中，美国驻班加西领事馆遭袭，美国驻利比亚大使史蒂文斯与另外三名美国人遇害。

他还指责奥巴马未能利用外交手段主导伊朗、伊拉克、以色列、叙利亚、俄罗斯以及其他地区的事态走势。

“总统（奥巴马）喜欢这麽说：‘战争的大潮正在退去。’我和每个人一样，希望能相信他的话。但当我们反观今天的中东地区……很明显，该地区眼下爆发冲突的风险要高於总统就任之时。”

罗姆尼的演讲未提及具体细节，用较宽泛的措辞列出了他认为的国家安全要务。他与奥巴马共有三场辩论，第二场将於10月16日在纽约州罕普斯台德的霍夫斯特拉大学（Hofstra University）举行，届时辩论将涉及外交政策。

罗姆尼周一的演讲，旨在把自己塑造成世界舞台所需要的美国总统的形象。在7月的一次海外之行，他也带着同样的目的，但当时他的算盘被一系列过失打乱，包括他对伦敦奥运会主办方的无意中伤。

在呼吁采取更为强硬的外交政策的同时，罗姆尼也暗示他不会仓促卷入武装冲突。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。