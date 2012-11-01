飓风袭美 罗姆尼暂停对奥巴马攻击

路透佛罗里达科勒尔盖布尔斯10月31日电---飓风“桑迪”（Sandy）袭击美国东海岸，共和党候选人罗姆尼在周三的竞选活动中并未像往常一样对总统奥巴马进行抨击。但是为他站台的其他的共和党人则并未如此。

正当奥巴马与新泽西州州长、共和党人克里斯·克里斯蒂（Chris Christie）在该州调查飓风灾情时，罗姆尼在佛罗里达州的竞选活动中展现了强有力的一面，一同出席的还有该州两位最受欢迎的政治明星：参议员马克罗·鲁比奥（Marco Rubio）与前任州长杰布·布什（Jeb Bush）。佛罗里达是引人瞩目的“摇摆州”之一，民调显示罗姆尼在该州以微弱优势领先奥巴马。

罗姆尼在当日的讲话中并没有提到奥巴马的名字，也没有像往常一样批评其经济政策，而是强调了美国需要改变路线。罗姆尼表示，如果在下周二的大选中胜出，他会把美国人团结在一起。

“我们不能再在现在的道路上走下去了，如果我们互相指责和攻击，就无法成功改变路线。我们必须团结在一起。”罗姆尼称。

其演讲内容显示出，出於对飓风遇难者和受灾民众的尊敬，罗姆尼阵营的竞选策略也有所调整。

然而其他的共和党人并没有像罗姆尼一样收起对奥巴马的批评。

美国前总统乔治·W·布什的弟弟杰布·布什指责奥巴马分裂美国民众，而不是采取切实的经济解决方案。他批评奥巴马在经济问题上经常以前总统布什作挡箭牌，将责任推卸成布什政府遗留下来的疲弱经济形势。

“你们真的认为现任总统可以把美国人团结在一起吗？他的整个策略就是将责任推卸给其他人。首当其冲便是我哥哥。他基本上是将责任推卸给任何可能的人，而不是谦虚地找出（这些问题的）共同原因。”

由於飓风，罗姆尼取消了本周稍早时的竞选活动，他称希望佛罗里达的选民们能为红十字会捐款以帮助灾民。他称自己相信下周的大选将是美国民众团结在一起的极好的例子。（完）

编译：辛毅 发稿：王燕焜

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