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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 23日 星期五 09:17 BJT

罗姆尼：伊拉克全面撤军是奥巴马重大失策

美国共和党总统候选人罗姆尼周四抨击现任总统奥巴马，称其应在伊拉克保留部分驻军，防止该国再次陷入宗派冲突。美军全面撤离伊拉克数日後，巴格达周四发生连环爆炸，造成至少63人死亡。由於宗派和种族不合，什叶派领导的政府面临国家分裂的危机。路透

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