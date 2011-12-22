罗姆尼：伊拉克全面撤军是奥巴马重大失策

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透新罕布什尔州利特尔顿12月22日电---美国共和党总统候选人罗姆尼（Mitt Romney）周四抨击现任总统奥巴马，称其应在伊拉克保留部分驻军，防止该国再次陷入宗派冲突。
美军全面撤离伊拉克数日後，巴格达周四发生连环爆炸，造成至少63人死亡。由於宗派和种族不合，什叶派领导的政府面临国家分裂的危机。
罗姆尼在共和党内部支持率一直保持领先优势，他表示，美国从伊拉克撤军，但没有留下维稳部队，或让来之不易的成功面临风险。
他对路透表示："我希望，这一风险尚未显现。我希望，伊拉克能保持稳定，但总统未能与伊拉克签署协议，维持1万到3万驻军，这是他的重大失策之一。"（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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