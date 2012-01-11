罗姆尼赢得新罕布什尔州共和党初选

路透新罕布什尔1月10日电（记者 Ros Krasny/Sam Youngman）---罗姆尼周二在新罕布什尔州的初选中大获全胜，朝获得共和党总统候选人提名迈进关键一步。

罗姆尼是马萨诸塞州的前州长，还担任过私募股权公司高管。根据对66%选区的初步统计，他在新罕布什尔州的初选中获得38%的选票。这是共和党总统候选人党内初选的第二场州争夺战，获最终提名者将於11月6日迎战现任总统奥巴马。

罗姆尼与其他竞争对手相比遥遥领先，众议员保罗（Ron Paul）获得约24%的选票，美国前驻华大使洪博培（Jon Huntsman）获得17%的选票。

罗姆尼於1月3日在爱荷华州初选中以微弱优势获胜，加上本次取得的胜利，他似乎更容易让人信服，他才是共和党中能同奥巴马一较高下的最佳人选。

罗姆尼的下一个考验是1月21日的南卡罗来纳州初选。他已试图将关注焦点放在奥巴马身上，并在向支持者发表的演讲中直指奥巴马。

"总统已使尽浑身解数，眼下，他连托辞都没有了，"罗姆尼告诉欢呼的人群，"今夜，我们邀请善良的南卡罗来纳州民众加入新罕布什尔州民众的行列，让2012年成为他（奥巴马）的终结之年。"

罗姆尼在南卡罗来纳州可能面临更大的挑战，因该州经济更为疲软，且保守派在当地选民中占很大比例。对罗姆尼的竞争对手而言，要赢得保守派投票、阻止他获得最终提名，南卡罗来纳州的初选或许是他们最後的机会。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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