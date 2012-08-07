罗姆尼7月筹款再次超过奥巴马

路透华盛顿8月6日电（记者 Steve Holland/Alina Selyukh）---美国共和党总统候选人罗姆尼与共和党全国委员会7月筹集了1.013亿美元竞选资金；而奥巴马与民主党全国委员会只筹集了7,500万美元，连续第三个月落後。

罗姆尼阵营仍继续主要依赖大的捐赠者，截至上个月底，手上共有1.859亿美元现金。奥巴马阵营并未公布7月底的现金情况。

总体来说，奥巴马阵营筹集的现金约6.27亿美元，高於罗姆尼阵营的约4.95亿美元。不过现任总统寻求连任所拥有的优势正迅速消失。

共和党本月将在佛罗里达州坦帕的会议上正式提名罗姆尼为共和党总统候选人，届时罗姆尼就可以开始大量的使用竞选资金，目前受到竞选法律的约束。

罗姆尼和奥巴马在民调中支持率不相上下，他将很快宣布竞选夥伴。

罗姆尼一直受到超级政治行动委员会（Super PAC）同盟的支持，这些组织的资金实力非常雄厚。

6月，罗姆尼筹集了1.06亿美元竞选资金，高於奥巴马筹集的7,100万美元。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。