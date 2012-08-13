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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 13日 星期一 09:55 BJT

罗姆尼确定竞选搭档

美国共和党总统候选人罗姆尼周六宣布，已选定众议员保罗·瑞安为竞选搭档。42岁的瑞安目前任众议院预算委员会主席，是共和党中地位显赫的少壮派人物。

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