普京对奥巴马赢得连任表示欢迎

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透莫斯科11月7日电---俄罗斯总统普京的发言人周三对该国媒体表示，普京欢迎美国总统奥巴马赢得连任，希望这对美俄两国关系产生积极影响。
俄罗斯外长拉夫罗夫也表示，俄罗斯愿意将与美国政府的合作深化至美国政府愿意发展的地步。
俄罗斯新闻社援引拉夫罗夫在接受俄罗斯报纸采访时的话报导称：“我们将继续与奥巴马政府合作。在平等、互利、相互尊重的基础上，我们愿意推进到美国政府愿意发展到的地步。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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