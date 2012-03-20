美总统候选人语出惊人：我不在乎失业率

隐瞒与俄国联系饱受抨击 美国司法部长塞申斯退出特朗普竞选调查
路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。
路透伊利诺伊州3月19日电----美国共和党总统候选人桑托勒姆(Rick Santorum)周一称，他不在乎美国失业率，而失业率可能是美国最受关注的经济指标。
他在伊利诺伊州竞选活动中称：“我不在乎失业率怎麽样。这对我不重要。我的竞选并不取决於失业率和经济增长率。”
桑托勒姆是保守派，党内初选中主要竞争对手是目前领先的罗姆尼（Mitt Romney），他抨击罗姆尼不是真正的保守派。
桑托勒姆说：“我们有个候选人说想管理经济。哪有保守派会说总统管理经济的？哪有保守派说‘我是合适的人选，就因为我在经济领域的经验能创造就业？’我没听说过。我们保守派通常认为，政府是不会创造就业的。”
罗姆尼在竞选中，主打“经济牌”，称他有丰富的商界经验，因此是引领经济的最佳人选。他的竞选团队抓住桑托勒姆的前述言论，称这进一步证明了桑托勒姆在经济领域是外行。
桑托勒姆後来又对记者说：“当然，我在意失业率。我希望失业率下降。我的意思是，我能否胜选不取决於失业率上升还是下降。”
目前美国失业率为8.3%。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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