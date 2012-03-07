共和党初选“超级星期二”罗姆尼未能甩开对手

3月6日在俄亥俄州一家投票站拍到的一名妇女为美国共和党总统候选人初选投票的场景。 REUTERS/Matt Sullivan

路透俄亥俄州斯托本维尔3月6日电（记者 Steve Holland/Eric Johnson）---本周上演的美国共和党总统候选人初选“超级星期二”中，罗姆尼（Mitt Romney）未能给最强劲对手桑托勒姆（Rick Santorum）予以致命一击，共和党总统候选人提名战或陷入持久战。

罗姆尼在美国10个州的初选中获胜四场，在当天分量最重的俄亥俄州暂时以微弱优势领先。共和党候选人要获党内提名，需得到1,144张选举人票，罗姆尼获得的票数进一步接近这一数字。

但“超级星期二”的结果进一步凸显了罗姆尼无法赢得共和党多数人支持的“老毛病”，党内对其担任马萨诸塞州州长时的温和形象仍存有质疑。

罗姆尼在老家密歇根州、以及佛蒙特州和爱达荷州轻松获胜。佛蒙特州属於亲自由派，而在爱达荷州，摩门教徒是投票的中坚力量，而罗姆尼本人也是摩门教徒。罗姆尼还在佛吉尼亚州胜选，桑托勒姆在该州未能进入投票名单。

桑托勒姆称，他在田纳西州、俄克拉荷马州和北达科他州的胜利证明，他是代表共和党保守哲学的最佳候选人。

金里奇（Newt Gingrich）在家乡乔治亚州获得主场胜利，并称他将继续参加竞选。

随着时间进入深夜，俄亥俄州的初选结果备受瞩目。俄亥俄州存在政派分歧，11月6日美国总统大选中，共和党最终候选人与奥巴马势势必将在该州展开激战。

俄亥俄州目前统计出90%多的选票，罗姆尼和桑托勒姆的支持率分别是38%和37%。罗姆尼在该州大城市优势明显，而桑托勒姆获得农村地区支持。

投票後的民意测验表明，俄亥俄州选民认为，罗姆尼击败奥巴马的胜算更大，但认为桑托勒姆更体恤普通美国民众。桑托勒姆在中等收入选民中获得更多选民，而这部分人在选民中占多数。

俄亥俄州Mason市一名36岁的牧师韦斯特（Lonnie Vestal）说：“我认为桑托勒姆值得信任、身心健康。当他演讲时，想法很真诚。我不看好罗姆尼。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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