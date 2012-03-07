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时事要闻 | 2012年 3月 7日 星期三 14:23 BJT

共和党初选“超级星期二”罗姆尼未能甩开对手

路透俄亥俄州斯托本维尔3月6日电（记者 Steve Holland/Eric Johnson）---本周上演的美国共和党总统候选人初选“超级星期二”中，罗姆尼（Mitt Romney）未能给最强劲对手桑托勒姆（Rick Santorum）予以致命一击，共和党总统候选人提名战或陷入持久战。

罗姆尼在美国10个州的初选中获胜四场，在当天分量最重的俄亥俄州暂时以微弱优势领先。共和党候选人要获党内提名，需得到1,144张选举人票，罗姆尼获得的票数进一步接近这一数字。

但“超级星期二”的结果进一步凸显了罗姆尼无法赢得共和党多数人支持的“老毛病”，党内对其担任马萨诸塞州州长时的温和形象仍存有质疑。

罗姆尼在老家密歇根州、以及佛蒙特州和爱达荷州轻松获胜。佛蒙特州属於亲自由派，而在爱达荷州，摩门教徒是投票的中坚力量，而罗姆尼本人也是摩门教徒。罗姆尼还在佛吉尼亚州胜选，桑托勒姆在该州未能进入投票名单。

桑托勒姆称，他在田纳西州、俄克拉荷马州和北达科他州的胜利证明，他是代表共和党保守哲学的最佳候选人。

金里奇（Newt Gingrich）在家乡乔治亚州获得主场胜利，并称他将继续参加竞选。

随着时间进入深夜，俄亥俄州的初选结果备受瞩目。俄亥俄州存在政派分歧，11月6日美国总统大选中，共和党最终候选人与奥巴马势势必将在该州展开激战。

俄亥俄州目前统计出90%多的选票，罗姆尼和桑托勒姆的支持率分别是38%和37%。罗姆尼在该州大城市优势明显，而桑托勒姆获得农村地区支持。

投票後的民意测验表明，俄亥俄州选民认为，罗姆尼击败奥巴马的胜算更大，但认为桑托勒姆更体恤普通美国民众。桑托勒姆在中等收入选民中获得更多选民，而这部分人在选民中占多数。

俄亥俄州Mason市一名36岁的牧师韦斯特（Lonnie Vestal）说：“我认为桑托勒姆值得信任、身心健康。当他演讲时，想法很真诚。我不看好罗姆尼。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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