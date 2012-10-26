奥巴马成首位提前投票的美国总统

路透芝加哥10月25日电(记者 Jeff Mason)---美国总统奥巴马周四在老家芝加哥为11月6日的大选提前投票，并鼓励其他可在大选前投票的人也随之效仿。

奥巴马在投票前，走到提前投票站，拿出了自己的驾照。

当一名民调工作人言要求查看他带照片的证件，奥巴马说：“我很高兴自己更新了驾照。”随後递过去让工作人员仔细检查。

随後他对记者表示：“对於所有还没有提前投票的人来说，我这是希望大家看到，这一过程是多么地高效率。”

奥巴马也是首位在大选中提前投票的美国总统。总统候选人及配偶在大选当天投票的场景通常是宣告漫长竞选活动结束的一种仪式。

第一夫人米歇尔也投出了自己的一票。奥巴马假装如释重负地说，她给他投了一票。

奥巴马和罗姆尼均强调提前投票的重要性，鼓励他们的支持者利用很多州的一切机会，作为提高投票率的一种方式。

奥巴马的竞选团队称，统计数据显示，奥巴马在提前投票中的得票率高过2008年同期，也领先于罗姆尼。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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