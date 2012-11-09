美国选举系统亟需改革 但难度不小

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
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路透华盛顿11月8日电(记者 Deborah Charles)---美国总统选举日当天投票结束六小时後，佛罗里达州的选民还在等着投票。俄亥俄州的登记选民被告知，他们不在选民名册中。宾夕法尼亚州新的选民身份法则让选民们在投票地点不知所措。
选举日当天问题频发已成为美国近年来大选中的普遍现象。但奥巴马总统的一番评论则为选民提供了一丝希望，这些年来影响选民投票的问题或许最终能获解决。
奥巴马在他的获胜演讲中指出，他知道选举系统存在一些问题。就在他发表获胜演讲时，佛罗里达州的部分选民还在排队等待投票。
奥巴马在芝加哥表示：“我想感谢每个参与到此次选举中的美国人，无论你们是第一次投票，还是排队等了很久，顺便要说的是，我们必须解决这个问题。”
此番表态鼓舞了选举改革的支持者，他们呼吁精简选举法，更新过时的登记系统，甚至呼吁扩大提前投票范围，以缓解选举日当天投票站的拥挤状况。
但各州政府坚决维护其对选举法的控制，抗拒任何形式的国家选举系统。民主党和共和党人对采用全国性选民登记系统也缩手缩脚。
对新选举法的反对或许提供了一种改变的可能。美国数个州於今年通过了新的选举法。
《投票战争》(Voting Wars)一书的作者瑞克·汉森（Rick Hasen）表示：“我一般比较悲观，但我现在乐观些，因总统在获胜演讲中提到了这个问题，至少这将成为政府的优先事务。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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