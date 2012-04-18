奥巴马的女性支持率较罗姆尼高14%

路透华盛顿4月17日电（记者 Patricia Zengerle）---路透/益普索调查周二显示，尽管近期的党派“妈咪战争”拷问女性在社会中的角色，美国女性仍更加青睐奥巴马，其支持率较罗姆尼高14个百分点。

调查显示，51%的注册女性选民支持奥巴马，而罗姆尼的支持率为37%。

调查於周四至周日期间进行。此前一名民主党电视评论员称，罗姆尼的妻子Ann作为一名在家抚养五个儿子的全职主妇，不可能明白很多美国人面对的经济挑战，因为她从来没有出去工作过。

该评论引发女性在社会中角色的争辩，共和党人认为这表明民主党人不重视全职主妇。

但是这些指控并不能帮助罗姆尼缩小与奥巴马在女性支持者上的差距，女性选民一直更加青睐奥巴马。

“我觉得这些辩论不会改变女性对政治家和其政见的看法，”益普索民意测验专家Julia Clark说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。