特鲁多与特朗普再通电话 加方称解决美加软木贸易争端取得进展

路透渥太华4月26日 - 加拿大总理特鲁多和美国总统特朗普周三再次通话，讨论双边贸易问题，这是在出现软木和乳品贸易争端后，两位领导人在两天内第二次谈及此事。

特鲁多办公室拒绝透露是谁提出通电话，也没有披露对话的基调和内容，只是说特鲁多继续强调两国贸易对美国就业岗位的重要性。

两位领导人连续两天通电话的情况十分少见，凸显出两国之间的争端加剧。

“两位领导人继续就加美贸易关系展开对话，总理强调两国的贸易关系对稳定和就业增长的重要性，”特鲁多办公室在声明中称。

加拿大外交部长弗理兰(Chrystia Freeland)表示，两国近日已为解决软木贸易纠纷取得进展，“但我们还没有最终解决，”并称鉴于加拿大是重要的软木供应国，美国应对加拿大予以尊重。(完)