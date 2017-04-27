特鲁多与特朗普再通电话 加方称解决美加软木贸易争端取得进展

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透渥太华4月26日 - 加拿大总理特鲁多和美国总统特朗普周三再次通话，讨论双边贸易问题，这是在出现软木和乳品贸易争端后，两位领导人在两天内第二次谈及此事。
特鲁多办公室拒绝透露是谁提出通电话，也没有披露对话的基调和内容，只是说特鲁多继续强调两国贸易对美国就业岗位的重要性。
两位领导人连续两天通电话的情况十分少见，凸显出两国之间的争端加剧。
“两位领导人继续就加美贸易关系展开对话，总理强调两国的贸易关系对稳定和就业增长的重要性，”特鲁多办公室在声明中称。
加拿大外交部长弗理兰(Chrystia Freeland)表示，两国近日已为解决软木贸易纠纷取得进展，“但我们还没有最终解决，”并称鉴于加拿大是重要的软木供应国，美国应对加拿大予以尊重。(完)
(编译 王颖；审校 张荻)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。