白宫称加拿大总理特鲁多明年3月将访美

路透檀香山12月28日（记者 Jeff Mason） - 白宫周一称，美国总统奥巴马将欢迎加拿大总理特鲁多明年3月10日对美国进行正式访问，奥巴马将为其设国宴，两人将探讨能源和气候变化问题。

“这次访问将是美国和加拿大深化双边关系的一个契机，美加关系是全球最紧密也是最广泛的双边关系之一，”白宫发言人厄内斯特在声明中称。

“这次访问还旨在推进两国在重要的双边和多边问题上的合作，诸如能源和气候变化，安全和经济。”

白宫此前曾暗示特鲁多明年将访美，但没有宣布具体日期。奥巴马将携第一夫人米歇尔欢迎特鲁多夫妇。

特鲁多曾表示要改善与美国的关系。加拿大前任总理哈珀在任时两国因能源和气候变化问题关系紧张。（完）