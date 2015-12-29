白宫称加拿大总理特鲁多明年3月将访美

美国候任总统特朗普准备上任第一天签署多项行政令
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透檀香山12月28日（记者 Jeff Mason） - 白宫周一称，美国总统奥巴马将欢迎加拿大总理特鲁多明年3月10日对美国进行正式访问，奥巴马将为其设国宴，两人将探讨能源和气候变化问题。
“这次访问将是美国和加拿大深化双边关系的一个契机，美加关系是全球最紧密也是最广泛的双边关系之一，”白宫发言人厄内斯特在声明中称。
“这次访问还旨在推进两国在重要的双边和多边问题上的合作，诸如能源和气候变化，安全和经济。”
白宫此前曾暗示特鲁多明年将访美，但没有宣布具体日期。奥巴马将携第一夫人米歇尔欢迎特鲁多夫妇。
特鲁多曾表示要改善与美国的关系。加拿大前任总理哈珀在任时两国因能源和气候变化问题关系紧张。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
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