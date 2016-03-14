加拿大总理称若特朗普当选 不会引发大批美国人移居加拿大

路透华盛顿3月11日 - 加拿大总理特鲁多周五打趣称，如果共和党人特朗普当选美国总统，应该不会有很多因此感到不悦的美国人移居加拿大。

特朗普在共和党初选中的呼声越来越高，互联网搜索服务提供商发现美国人关于移居加拿大的查询搜索激增。

特鲁多在访美期间与大学生交流时称，在美国选战期间，选民们担心选举结果非所愿而考虑离开美国的情况很常见。

特鲁多称：“如果过去几十年这种情况真成为现实的话，加拿大的人口就该比美国多了。嘴上说说很容易。”目前加拿大人口规模是美国的十分之一略多点。

特鲁多称，加拿大人和美国人移居对方国家是常事。

“这是我们之间友谊和关系的特点，将其太过与政治挂钩就有点滑稽了......（人口）互相流动的情况总会发生，不必对此感到担忧或失望。”

以2000年和2004年大选为例，当时也有一些美国人宣称要移居加拿大以示抗议，但从后来的数据看，很少有付诸实践的。

之前被问及特朗普当选将如何时，特鲁多基本采取回避态度，称将与任何当选者合作。（完）