加拿大总理称若特朗普当选 不会引发大批美国人移居加拿大

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初弹至逾一周新高，追随美债殖利率升势
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月11日 - 加拿大总理特鲁多周五打趣称，如果共和党人特朗普当选美国总统，应该不会有很多因此感到不悦的美国人移居加拿大。
特朗普在共和党初选中的呼声越来越高，互联网搜索服务提供商发现美国人关于移居加拿大的查询搜索激增。
特鲁多在访美期间与大学生交流时称，在美国选战期间，选民们担心选举结果非所愿而考虑离开美国的情况很常见。
特鲁多称：“如果过去几十年这种情况真成为现实的话，加拿大的人口就该比美国多了。嘴上说说很容易。”目前加拿大人口规模是美国的十分之一略多点。
特鲁多称，加拿大人和美国人移居对方国家是常事。
“这是我们之间友谊和关系的特点，将其太过与政治挂钩就有点滑稽了......（人口）互相流动的情况总会发生，不必对此感到担忧或失望。”
以2000年和2004年大选为例，当时也有一些美国人宣称要移居加拿大以示抗议，但从后来的数据看，很少有付诸实践的。
之前被问及特朗普当选将如何时，特鲁多基本采取回避态度，称将与任何当选者合作。(完)
编译：高良萍 发稿：朱淑珍
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
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若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。