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亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 00:52 BJT

标题新闻：加拿大、美国和墨西哥呼吁所有主要钢铁生产国立即致力于解决钢铁行业产能过剩问题

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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