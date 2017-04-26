焦点：美国对加拿大进口软木材征税 两国贸易战升级

路透渥太华4月25日 - 美国和加拿大周二因为软木材出口征税问题爆发新一轮贸易战，有可能波及其它多个行业，不过美国总统特朗普表示，他不怕同加拿大打贸易战。

加拿大誓要对美国政府的行动给予回击，称两国这种长期纠纷中，贸易组织一直站在加拿大政府的一边。美国周一宣布对从加拿大进口的软木材征税，这类木材多用于美国的住宅建筑。

两国口水战越打越激烈之际，正值特朗普对加国乳品行业进行新的攻击，而就在数月前，特朗普曾在华盛顿热情会见加拿大总理特鲁多，表示两国贸易关系只需要“微调”。

“大家没有意识到加拿大对美国一直非常过分...多年来我们的政治家一直都被他们算计，”特朗普在会见农业部门的业界领袖时说。

“我们不想让别的国家占便宜，这种情况将会停止，会很快停止，”他补充说。

特鲁多发言人Andree-Lyne Halle称，与加拿大十省省长谈完后，特鲁多将在周二晚些时候致电特朗普。

美国周一称，将对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税，价值约56.6亿美元的进口软木将受到影响。

特鲁多称他会保护国家利益。

“我的工作就是站出来保护加拿大的利益，不论是软木还是软件，”他在造访安大略一家科技公司时说道。

由于美加之间此前的一项协议已过期，两国势必在软木贸易上发生摩擦；这种摩擦数十年来一直损害着双边关系。

加拿大自然资源部长Jim Carr称，加拿大正在考虑所有选项，包括诉诸世界贸易组织(WTO)或北美自由贸易协定(NAFTA)，并且会帮助由于美国征收关税而受损的企业或失业的工人。

**剑指NAFTA**

特朗普几天前才将目标瞄准加拿大的“不公平”乳制品系统，如今再一次出现贸易争端，使加元挫跌至14个月低点，投资者为美加间的紧张谈判预作准备。美国是加拿大最大市场。

美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二称加拿大为亲密盟友，但说这不表示加拿大人就不必遵守游戏规则。罗斯表示，尽管目前并未考虑立即采取进一步行动，但两国间的争端表明需要重新磋商北美自由贸易协定(NAFTA)，且宜早不宜迟。

加拿大的Carr驳斥了任何暗示加拿大未按照规则行事的说法。

“独立的贸易工作组多次发现，这些(美国对木材的)指控毫无根据。我们过去就获胜过，也会再次获胜。”他在记者会表示。

两国和墨西哥正准备就已实施23年的NAFTA进行重新磋商。

加拿大木材企业股价上涨，因新关税的税率位于投资人预期范围的低端。加拿大股市主要股指.GSPTSE触及两个月高位。

木材生产商Interfor Corp (IFP.TO)执行长Duncan Davies称，自2006年两国签署协议以来，加拿大木材在美国市场的份额介于26-31.5%之间，低于协议签署前的34%。

“对我们来说，(美国关税)会给加拿大企业产生负面影响，但所有这一切的真正输家将是美国房屋建筑商和消费者，他们想得到价格合理的产品...所以我们认为这是个被误导的做法，”Davies称。

全美住宅建筑商协会(NAHB)称征收关税的决定“短视”。

加拿大贸易部长Francois-Philippe Champagne在中国大力推销本国软木，称正好抓住机遇实现出口多元化。

“现在有巨大的潜力，”他在北京称，指的是许多中国房屋建筑商和家居制造商需要木材。(完)