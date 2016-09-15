加拿大称与美国的木材出口争端陷入僵局 或将诉诸法律

路透渥太华9月14日 - 加拿大国际贸易部长弗理兰(Chrystia Freeland)周三称，该国尚未解决与美国在软木材出口方面的长期争端，若有必要将准备诉诸法律。

弗理兰在华盛顿与美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)和业内代表磋商后向记者称，美国贸易保护主义情绪高涨使得谈判变得更加复杂。

“要解决的这个问题是一个众所周知、从历史上来说十分艰难且复杂的问题。加拿大和美国在一些基础领域仍有不同看法，”弗理兰表示。

美国生产商抱怨加拿大木材享有津贴，之前曾发起贸易挑战，促使美国征收数以十亿美元计关税。

最近一轮争端在2006年以双方达成协议告终，该协议已于2015年10月到期。美加两国同意在协议届满一年内都不采取行动，但若没有达成新的协议，美国企业已明确表态，他们将提出新的损失索赔。

“我们愿意和平相处，但如果不得不起冲突，我们将奋起一战；如果这个问题真得靠诉讼来解决，我们也完全做好争讼的准备。加拿大在此议题的各个层面都有赢得诉讼的很好纪录，”弗理兰称。

弗罗曼在一份电邮声明中回应道，美国和加拿大谈判代表仍在“积极”努力，希望达成协议，能够符合美国总统奥巴马和加拿大总理特鲁多6月一份声明中列出的标准。(完)