加拿大称与美国的木材出口争端陷入僵局 或将诉诸法律

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透渥太华9月14日 - 加拿大国际贸易部长弗理兰(Chrystia Freeland)周三称，该国尚未解决与美国在软木材出口方面的长期争端，若有必要将准备诉诸法律。
弗理兰在华盛顿与美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)和业内代表磋商后向记者称，美国贸易保护主义情绪高涨使得谈判变得更加复杂。
“要解决的这个问题是一个众所周知、从历史上来说十分艰难且复杂的问题。加拿大和美国在一些基础领域仍有不同看法，”弗理兰表示。
美国生产商抱怨加拿大木材享有津贴，之前曾发起贸易挑战，促使美国征收数以十亿美元计关税。
最近一轮争端在2006年以双方达成协议告终，该协议已于2015年10月到期。美加两国同意在协议届满一年内都不采取行动，但若没有达成新的协议，美国企业已明确表态，他们将提出新的损失索赔。
“我们愿意和平相处，但如果不得不起冲突，我们将奋起一战；如果这个问题真得靠诉讼来解决，我们也完全做好争讼的准备。加拿大在此议题的各个层面都有赢得诉讼的很好纪录，”弗理兰称。
弗罗曼在一份电邮声明中回应道，美国和加拿大谈判代表仍在“积极”努力，希望达成协议，能够符合美国总统奥巴马和加拿大总理特鲁多6月一份声明中列出的标准。(完)
(编译 许娜/张若琪 审校 王丽鑫/徐文焰)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。