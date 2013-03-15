路透专访：加拿大贸易部长在TPP贸易谈判中敦促美国改变“本国采购”规定

路透华盛顿3月14日 - 加拿大贸易部长法斯特(Ed Fast)周五接受路透访问时称，加拿大在与美国和另外九个国家进行跨太平洋伙伴关系(TPP)谈判时，正努力敦促美国改变“本国采购”的规定，因为此规定令跨境贸易形势变得更加复杂。

“那些规定不仅对加拿大有负面影响，对于依赖美加联合供应链的美国企业同样不利，”法斯特说。

他表示，虽然这些规定的初衷是促进美国国内就业，但实际上提高了许多美国企业的成本。

法斯特称，加拿大在该谈判中的另一个优先话题是有关“临时入境”的规定。该项规定令加拿大专业人士能够更加方便地在美国工作。