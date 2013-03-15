路透专访：加拿大贸易部长在TPP贸易谈判中敦促美国改变“本国采购”规定

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
路透华盛顿3月14日 - 加拿大贸易部长法斯特(Ed Fast)周五接受路透访问时称，加拿大在与美国和另外九个国家进行跨太平洋伙伴关系(TPP)谈判时，正努力敦促美国改变“本国采购”的规定，因为此规定令跨境贸易形势变得更加复杂。
“那些规定不仅对加拿大有负面影响，对于依赖美加联合供应链的美国企业同样不利，”法斯特说。
他表示，虽然这些规定的初衷是促进美国国内就业，但实际上提高了许多美国企业的成本。
法斯特称，加拿大在该谈判中的另一个优先话题是有关“临时入境”的规定。该项规定令加拿大专业人士能够更加方便地在美国工作。
一些人认为，美国等TPP国家进行的谈判旨在从经济上“遏制”中国。法斯特在彼德森国际经济研究所发表讲话时否认了这种说法，但称让中国加入该协议“将会带来问题”，除非中国能在消除关税和非关税壁垒方面展现更强烈的意愿。(完)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
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