标题新闻：美国商务部长罗斯称与加拿大就木材和奶制品发生的贸易争端表明需要重新磋商NAFTA

《香港报摘》--经济日报5月24日
--据金管局提交予立法会文件显示，至4月底止本港银行同业结余仍维持于2,600亿港元的高水平，意味未出现资金大举撤走的迹象。
北美自由贸易协定(NAFTA)
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--据金管局提交予立法会文件显示，至4月底止本港银行同业结余仍维持于2,600亿港元的高水平，意味未出现资金大举撤走的迹象。
路透上海5月24日 - 中国中型券商--长江证券股份有限公司周二晚公告称，公司第一大股东新理益集团当天增持长江证券541.7万股股份，约占后者总股本0.1%；未来一年新理益集团拟增持至少3,000万股长江证券股份。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/24 美国 发售两年期浮息债券 5/24 美国 发售五年期公债 5/24 德国 标售10年期联邦债券 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国