美国警方在国会大厦外逮捕逾400名示威者

路透华盛顿4月11日 - 美国警方周一在国会大厦外逮捕逾400名示威者，这些人来自“民主之春”（Democracy Spring），该组织的诉求是结束政治中的金钱腐败，并反对“选民身份法”。

示威活动整体平静有序，但结果许多人被捕，警方的理由是这些人涉嫌聚众和妨碍公务等“非法示威活动”。

组织方宣称每天都将举行这样的示威，持续一周。

“民主之春”在其网站称，示威活动的目的是“要求国会立即采取行动，结束政治中的巨额金钱腐败，并确保选举自由公正。”

该组织列出的支持者中，包括演员马克·鲁法洛（Mark Ruffalo）、学者诺姆·乔姆斯基（Noam Chomsky）以及许多知名的活动人士团体。

“我们相信这是人民的国会，国会应当响应人民的呼声。我们需要保护投票权。”该组织沟通协调员卡拉翰（Peter Callahan）说。（完）