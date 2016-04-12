美国警方在国会大厦外逮捕逾400名示威者

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透华盛顿4月11日 - 美国警方周一在国会大厦外逮捕逾400名示威者，这些人来自“民主之春”（Democracy Spring），该组织的诉求是结束政治中的金钱腐败，并反对“选民身份法”。
示威活动整体平静有序，但结果许多人被捕，警方的理由是这些人涉嫌聚众和妨碍公务等“非法示威活动”。
组织方宣称每天都将举行这样的示威，持续一周。
“民主之春”在其网站称，示威活动的目的是“要求国会立即采取行动，结束政治中的巨额金钱腐败，并确保选举自由公正。”
该组织列出的支持者中，包括演员马克·鲁法洛（Mark Ruffalo）、学者诺姆·乔姆斯基（Noam Chomsky）以及许多知名的活动人士团体。
“我们相信这是人民的国会，国会应当响应人民的呼声。我们需要保护投票权。”该组织沟通协调员卡拉翰（Peter Callahan）说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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