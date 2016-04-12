美国警方在国会大厦外逮捕逾400名示威者

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月12日 - 美国警方周一在国会大厦外逮捕逾400名示威者，这些人来自“民主之春”（Democracy Spring），该组织的诉求是结束政治中的金钱腐败，并反对“选民身份法”。
示威活动整体平静有序，但结果许多人被捕，警方的理由是这些人涉嫌聚众和妨碍公务等“非法示威活动”。
组织方宣称每天都将举行这样的示威，持续一周。
“民主之春”在其网站称，示威活动的目的是“要求国会立即采取行动，结束政治中的巨额金钱腐败，并确保选举自由公正。”
该组织列出的支持者中，包括演员马克·鲁法洛（Mark Ruffalo）、学者诺姆·乔姆斯基（Noam Chomsky）以及许多知名的活动人士团体。
“我们相信这是人民的国会，国会应当响应人民的呼声。我们需要保护投票权。”该组织沟通协调员卡拉翰（Peter Callahan）说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
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