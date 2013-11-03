焦点：政府停运抑制10月美国汽车销量

9月4日在科罗拉多拍到的福特经销商。 REUTERS/Rick Wilking

* 惟通用汽车销量超预期，其它大型汽车厂商销量均低于预期

* 卡车销量依然强劲，但增速放缓

* 底特律汽车商销量创两位数增幅

* 120万辆的总销量逊于预期

* 分析师对中长期销售趋势的看法好坏不一

路透底特律11月1日 -美国政府10月初停运16天之久，似乎影响到消费者购买新车的意愿。周五全球八家最大的汽车商中有七家反映月度销量逊于分析师预期。

据行业研究机构Autodata数据，美国10月汽车销量增加10.6%至1,208,036辆。而分析师原本预估将增加12%。

三家底特律汽车商的销量同比增幅达两位数，部分原因为全尺寸皮卡需求稳定，但只有通用汽车(GM.N)销量优于预期。

据Autodata称，10月汽车销售年率降至1,523万辆，为4月以来最低。

销量逊于预期“主要是因为政府停运影响到消费者在10月上半月的信心，”摩根士丹利分析师AdamJonas在周五给客户的简报中称。

分析师原本预期福特(F.N)和克莱斯勒FIA.MI有更强劲的销量，对日本丰田(7203.T)、本田(7267.T)、日产(7201.T)、韩国现代(005380.KS)和德国大众(VOWG_p.DE)的销量预期也更高。

通用汽车称，10月销量较上年同期的195,764辆攀升近16%至226,402辆，旗下四大品牌均实现销量同比增长，其中别克(Buick)增幅最大，达31%。汤森路透访问的分析师对通用汽车10月销量的的预估均值为211,563辆。

福特和克莱斯勒销量略微低于分析师预估，丰田、本田和日产亦如此。

美国汽车销量图表:(link.reuters.com/feh44v)

福特称，10月在美国的汽车销量同比增加14%至191,985辆，上年同期为168,456辆。福特和林肯品牌的销量均实现增长。分析师预估销量为194,301辆。

克莱斯勒反映10月销量为140,083辆，较上年同期的126,185辆增加11%。分析师的预估销量为143,536辆。

丰田10月销量增加8.8%至168,976辆，本田增加7.1%至114,538辆，日产增加14.2%至91,018辆。分析师对这三家汽车商的预估销量分别为176,815辆、119,823辆和93,632辆。

韩国现代(005380.KS)称，其10月在美国的集团销量增加0.6%至93,309辆。现代品牌销量增加6.5%至53,555辆，起亚(Kia)的销量则下降6.4%至39,754辆。

分析师称，美国政府在10月中旬重启运作后，汽车需求开始回升。

“市场反应似乎很快，销售节奏似乎在加快”Citi Research的分析师ItayMichaeli说。“我认为那证明了存在积压需求。”

通用汽车的首席经济学家MustafaMohatarem表示，“这就像近几年油价的走势，大家对于华府政局的纷纷扰扰变得习惯了。这也许改变了人们决定该在何时出手买新车的看法，但那对表现得很积极的长期趋势的影响不大。”

**卡车销售势头强劲**

在楼市趋稳和汽油价格下跌的支撑下，10月全尺寸皮卡的销量继续展现力道，不过增速略有放缓。

福特F-系列皮卡销量10月增加13%，年内迄今增幅为20%，克莱斯勒Ram皮卡销量的相应增幅分别为18%和23%，雪佛兰(Chevrolet)Silverado的增幅为10%和20%。

据Kelley Blue Book的数据，10月所有全尺寸皮卡的平均售价同比跳涨逾5%至39,189美元。

“卡车领域在今年余下时间将保持激烈竞争的格局，”Kelley Blue Book的分析师AlecGutierrez说，通用汽车在推广其Silverado和Sierra皮卡的支出要比福特和克莱斯勒少。

德国大众(VOWG_p.DE)美国分公司称，大众品牌销量10月减少18%至28,129辆。高端奥迪(Audi)品牌创下13,001辆的纪录销量，增幅为11%，保时捷(Porsche)销量增加11%至3,562辆。大众10月在美的集团销量同比减少9%至44,692辆，逊于分析师预估的48,654辆。

消费者对电动车的需求依然好坏不一，通用雪佛兰Volt电动车10月销量减少32%至2,022辆，但日产Leaf电动车销量增加27%至2,002辆。

由于美国经济仍然在低速增长，2014年初又将迎来下一轮国会预算和债务协商，分析师对中长期汽车销量前景的看法依然好坏不一。

“如果美国经济能表现得更加坚实，推动失业率下降与消费者信心上升，我想就仍会有等待引爆的消费潜力，”Kelley BlueBook的分析师Karl Brauer说。

通用汽车股价周五收高1.2%，报37.39美元。福特股价收低1.3%，报16.89美元。(完)

(编译 白云; 审校 徐文焰)

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