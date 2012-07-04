美国6月汽车销售表现良好

* 美国上半年汽车销售年率达1,450万辆

* 6月销售强於预期,成长22%

* 2012年料创下五年来最佳销售成绩

路透7月3日电---美国6月新车销售表现超越预期,因汽油价格下滑,且购车促销仍非常优惠.今年的汽车销售成绩料创下2007年以来新高.

6月新车销售较上年同期成长22%,表现意外强劲,缓解了5月数据弱於预期、暗示需求放缓的疑虑.

根据Autodata Corp数据,6月新车销售年率为1,410万辆,优於分析师平均预估的1,390万辆.

在美国经济陷入衰退之前,2007年汽车年销售达1,610万辆,2008年骤降至1,320万辆,2009年更是创下27年新低的1,040万辆,之後缓慢回升.2011年美国汽车销售达1,280万辆.

通用汽车(GM.N)股价周二跳涨超过6%,因这家美国第一大车厂6月销售较上年同期成长16%,并称6月为2008年9月以来表现最佳月份.美国第二大汽车制造商福特汽车(F.N)的6月销售成长7%,其股价上涨3%.

其他主要汽车制造商公布的销售成绩中,丰田汽车(7203.T)(TM.N)销售大增60%至177,795辆,但仍低於分析师预期.这家美国销售排名第三的车商销售强劲反弹,是因为去年日本地震及海啸过後,其美国销售降至低点.

业界销售排行第四的克莱斯勒上月销售量增加20%至144,811辆,略高出分析师预估.这是克莱斯勒连续第27个月销售成绩优於上年同期,而且是2007年以来成绩最好的6月.

第五名本田汽车(7267.T)仅略低於几位分析师的预估,6月销售增长49%至124,808辆.

今年上半年美国新的轿车及卡车销售量约为727万辆,预示全年销量料为1,450万辆.

福特首席分析师Ellen Hughes-Cromwick说,油价下跌"对消费者来说就像是减税一样,帮助家庭增加可自由支配的收入."

通用称该公司6月整体汽车销售量为248,750辆.旗下所有四种美国品牌--别克(Buick)、凯迪拉克(Cadillac)、雪佛兰(Chevrolet)和GMC--销量均有成长.

福特称其销售量增加至207,759辆.因轿车、多功能车及皮卡货车销售强劲.

现代汽车(005380.KS)及同一集团的起亚汽车(000270.KS)6月在美销售量共为115,139辆,同比增加10%.

日产新车销售上升28%至92,237辆.日产品牌增加25%至81,801辆,创下6月销售纪录.豪华车系Infiniti销售增加66%至10,436辆.(完)