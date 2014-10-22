美国NHTSA扩大对高田安全气囊警告范围

路透底特律10月21日 - 日本汽车部件厂商高田(7312.T)面临的问题变得更严重，之前美国安全监管机构将安全气囊警告扩大至美国的610万辆汽车，同时又出现两起因本田老款汽车事故而提起的控诉。

日本丰田汽车(7203.T)周一在美国召回24.7万辆轿车、SUV和皮卡，因副驾座位使用的高田囊气体发生器可能存在缺陷。这些气体发生器有可能爆裂及喷出金属碎片。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周二公布一份声明，敦促丰田、本田、马自达、宝马、日产、三菱、斯巴鲁、克莱斯勒、福特和通用汽车某些车型的车主，收到召回通知后立即更换高田生产的缺陷安全气囊。

“这些召回涉及逾600万辆汽车，最早出现在18个月前，最近则到周一。”

周一NHTSA发布的警告涉及474万辆汽车，拖累高田股价周二在东京市场暴跌23%，创该股单日最大跌幅。周三0403GMT，该股涨0.77%报1,699日圆。

高田在NHTSA最近这份警讯之前发布的声明中称，将与美国当局和汽车厂商配合。(完)

(编译 李爽 审校 张荻)

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