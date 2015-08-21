美国前总统卡特癌症已扩散至脑部

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
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路透亚特兰大8月20日（记者David Beasley） - 美国前总统卡特周四称，其癌症已扩散至脑部，将开始接受放射治疗，并称命运“掌握在上帝手中”。
现年90岁的卡特周四举行记者会宣布了这一消息。一周前他刚刚宣布自己已因肝癌做了手术。
卡特看起来平静且思路清晰，称他将大幅缩减日程活动，以便每三周进行一次治疗。医生检查发现他脑中有四个“非常小的病灶”。
卡特选择自己向媒体宣布患病的消息。他像日常一样步行至亚特兰大的卡特中心，身着蓝色仔裤，面带微笑。
“我会平静接受将要到来的事情，”卡特说道，“现在一切都掌握在上帝手中。”他还称对自己没有愤怒或绝望而感到高兴。
卡特解释道，本月稍早，医生做手术切除了他十分之一的肝脏，活检显示其为身体其它部位生出的黑色素瘤，已扩散至肝脏。
肝脏手术后，医生很快又在他脑中发现病灶。卡特称，癌细胞“可能出现在我身体的其它部位”，但并未提及医生预计的生存期限。
卡特称：“我想我还有几星期的日子，”但表示他将保持“乐观”。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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