里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透华盛顿5月24日电---美国统计局周四称，亚裔美国人受教育程度最高，半数以上拥有学士或更高学位。
统计局公布的族裔调查数据表明，25岁及以上的亚裔美国人中，74%的台湾裔和71%的印度裔至少拥有一个学士学位。而所有美国人中，该比例为28%。
一些东南亚裔低於全美平均水平。26%的越南裔、约14%的柬埔寨裔和12%的老挝裔至少拥有一个学士学位。
萨尔瓦多裔美国人中至少拥有一个学士学位的比例最低，仅为8%。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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