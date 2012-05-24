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寰宇花絮 | 2012年 5月 24日 星期四 13:28 BJT

亚裔美国人受教育程度最高

路透华盛顿5月24日电---美国统计局周四称，亚裔美国人受教育程度最高，半数以上拥有学士或更高学位。

统计局公布的族裔调查数据表明，25岁及以上的亚裔美国人中，74%的台湾裔和71%的印度裔至少拥有一个学士学位。而所有美国人中，该比例为28%。

一些东南亚裔低於全美平均水平。26%的越南裔、约14%的柬埔寨裔和12%的老挝裔至少拥有一个学士学位。

萨尔瓦多裔美国人中至少拥有一个学士学位的比例最低，仅为8%。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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