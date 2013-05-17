移民未来可能成为美国人口增长主力军--报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月15日 - 美国人口普查局周三发布预测报告称，移民浪潮在未来30年内将成为美国人口增长的主要动力，期间移民人口增长将自1800年代中期以来首次超过本土自然人口增长。

人口普查局称，外来移民带动美国人口增长，预计将出现在2027-2038年期间。

报告指出，到2060年时，美国一年的新增移民数可能达到160万人，届时美国本土人口的年自然增长不到90万人。

据人口普查局称，美国人口增长出现这种变化，除了移民涌入因素外，还与人口老龄化及整体生育率下降有关。

人口普查局资深顾问梅森伯格(Thomas Mesenbourg)称，美国此前曾出现过移民人口猛增的情况，“尤其是19世纪末期和20世纪早期”，但移民人口增长自1850年以来一直未超过美国本土人口的增长。

美国人口增长的这种变化具体会在何时发生，在很大程度上取决于接下来几年的移民增速，而移民增速与美国目前正在进行的移民改革有很大的关系。(完)