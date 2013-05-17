移民未来可能成为美国人口增长主力军--报告

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月15日 - 美国人口普查局周三发布预测报告称，移民浪潮在未来30年内将成为美国人口增长的主要动力，期间移民人口增长将自1800年代中期以来首次超过本土自然人口增长。
人口普查局称，外来移民带动美国人口增长，预计将出现在2027-2038年期间。
报告指出，到2060年时，美国一年的新增移民数可能达到160万人，届时美国本土人口的年自然增长不到90万人。
据人口普查局称，美国人口增长出现这种变化，除了移民涌入因素外，还与人口老龄化及整体生育率下降有关。
人口普查局资深顾问梅森伯格(Thomas Mesenbourg)称，美国此前曾出现过移民人口猛增的情况，“尤其是19世纪末期和20世纪早期”，但移民人口增长自1850年以来一直未超过美国本土人口的增长。
美国人口增长的这种变化具体会在何时发生，在很大程度上取决于接下来几年的移民增速，而移民增速与美国目前正在进行的移民改革有很大的关系。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。