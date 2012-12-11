美国百岁老人多数是白人女性

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月10日 - 我们早就知道，女性的寿命一般比男性长，但当涉及百岁门槛时，这种性别差距更为明显：在100岁及以上的美国人当中，男性仅占五分之一。

美国统计局(U.S. Census Bureau)周一公布的一份报告显示，在53,364名百岁及以上美国人当中，超过80%的人为女性。

研究还发现，那些百岁美国人多数是生活在美国东北部和中西部城市的白人。该报告是基于2010年人口普查收集的数据作出。

人口普查研究人员写道：“由于不同性别死亡率的差异，女性的比例随着人口年龄增加而增加，年龄越大越是如此，高龄人口中女性的比例大幅增加。”

“百岁女性和百岁男性的比例为100：20.7。”

尽管活到百岁不再像几十年前那般引人注目，但公众依然对高龄老人感到惊叹。

当然，这一发现对女性而言也未必美好。

活得更长也意味着要面临更多的医疗和退休开支及其他问题。（完）