美国百岁老人多数是白人女性

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月10日 - 我们早就知道，女性的寿命一般比男性长，但当涉及百岁门槛时，这种性别差距更为明显：在100岁及以上的美国人当中，男性仅占五分之一。
美国统计局(U.S. Census Bureau)周一公布的一份报告显示，在53,364名百岁及以上美国人当中，超过80%的人为女性。
研究还发现，那些百岁美国人多数是生活在美国东北部和中西部城市的白人。该报告是基于2010年人口普查收集的数据作出。
人口普查研究人员写道：“由于不同性别死亡率的差异，女性的比例随着人口年龄增加而增加，年龄越大越是如此，高龄人口中女性的比例大幅增加。”
“百岁女性和百岁男性的比例为100：20.7。”
尽管活到百岁不再像几十年前那般引人注目，但公众依然对高龄老人感到惊叹。
当然，这一发现对女性而言也未必美好。
活得更长也意味着要面临更多的医疗和退休开支及其他问题。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。