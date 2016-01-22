美国百岁老人大幅增多--研究

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透亚特兰大1月21日（记者 David Beasley） - 美国疾病控制与预防中心（CDC）的一项研究显示，自本世纪以来，美国超过100岁的老年人数量增长近44%。
CDC称，得益于更好的医疗保健和更健康的生活方式，2014年美国百岁老人数量从2000年的50,281人增至72,197人。这些百岁老人中，逾80%为女性。
该研究的作者Jiaquan Xu称，鉴于百岁老人的死亡率自2008年以来出现下降，美国百岁老人的数量应当会继续增多。他指出，一些预测显示，美国百岁老人在未来35年将达到38.7万。
“人们更加注重健康，注重保持活跃和食用健康食品的重要性。”Jiaquan Xu称。
CDC研究发现，2014年导致百岁老人死亡的头号原因是心脏病、阿兹海默病、中风、癌症、流感和肺炎。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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