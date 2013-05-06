美国百岁老人长寿秘诀：心态乐观 生活积极

路透纽约5月2日 - 美国近日公布的一份调查显示，美国百岁老人普遍乐观，且认为积极活跃是长寿的关键，一些人甚至使用社交媒体和邮件保持与家人和朋友的联系。

该调查对比了婴儿潮一代和百岁老人的的生活态度和生活方式。调查显示，美国的百岁老人比婴儿潮一代更为乐观，也更强调健康饮食和充足的睡眠。

医疗保健公司UnitedHealthcare & Retirement首席医务官兰德尔(Rhonda Randall)表示：“我们在各代之间看到明显的差异。”

尽管基因是一个很大的因素，但兰德尔表示，长寿也是包括积极态度在内等多种因素综合的结果。

兰德尔解释道：“乐观自信地回顾他们一生中所作的选择，有助于美国的长寿老人保持一种满足感和幸福感，而这对老年人的健康十分重要。”

美国统计局(Census Bureau)的数据显示，2010年，美国有超过5.3万名百岁老人，比1980年增长65.8%。到2050年，这一数字有望达到60万。

由UnitedHealthcare进行的这次调查访问了100名百岁老人和300名婴儿潮时期出生的人。调查显示，有半数百岁老人称不会改变生活，而婴儿潮时期持同样看法的人数比例为29%。

有10%的百岁老人表示，过去应该更好地照顾自己，把更多的重点放在人际关系上。有6%的百岁老人表示过去应该挣更多的钱，而有26%的婴儿潮时期出生的人表示，很后悔没有攒更多钱。

两代人中有相同比例的人承认保持积极和人际交往的重要性，并认可家庭的重要性。

兰德尔说道：“不论是家庭还是宗教组织或朋友，与他人保持联系的感觉对于健康和幸福都非常重要。”（完）