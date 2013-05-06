美国百岁老人长寿秘诀：心态乐观 生活积极

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透纽约5月2日 - 美国近日公布的一份调查显示，美国百岁老人普遍乐观，且认为积极活跃是长寿的关键，一些人甚至使用社交媒体和邮件保持与家人和朋友的联系。
该调查对比了婴儿潮一代和百岁老人的的生活态度和生活方式。调查显示，美国的百岁老人比婴儿潮一代更为乐观，也更强调健康饮食和充足的睡眠。
医疗保健公司UnitedHealthcare & Retirement首席医务官兰德尔(Rhonda Randall)表示：“我们在各代之间看到明显的差异。”
尽管基因是一个很大的因素，但兰德尔表示，长寿也是包括积极态度在内等多种因素综合的结果。
兰德尔解释道：“乐观自信地回顾他们一生中所作的选择，有助于美国的长寿老人保持一种满足感和幸福感，而这对老年人的健康十分重要。”
美国统计局(Census Bureau)的数据显示，2010年，美国有超过5.3万名百岁老人，比1980年增长65.8%。到2050年，这一数字有望达到60万。
由UnitedHealthcare进行的这次调查访问了100名百岁老人和300名婴儿潮时期出生的人。调查显示，有半数百岁老人称不会改变生活，而婴儿潮时期持同样看法的人数比例为29%。
有10%的百岁老人表示，过去应该更好地照顾自己，把更多的重点放在人际关系上。有6%的百岁老人表示过去应该挣更多的钱，而有26%的婴儿潮时期出生的人表示，很后悔没有攒更多钱。
两代人中有相同比例的人承认保持积极和人际交往的重要性，并认可家庭的重要性。
兰德尔说道：“不论是家庭还是宗教组织或朋友，与他人保持联系的感觉对于健康和幸福都非常重要。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币