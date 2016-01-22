美国百岁老人大幅增多--研究

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因各类船舶运费走低
波罗的海海岬型船运价指数 下滑8点，或0.48%，至1,665点。海岬型船舶日均获利下降178美元，报12,334美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透亚特兰大1月21日（记者 David Beasley） - 美国疾病控制与预防中心（CDC）的一项研究显示，自本世纪以来，美国超过100岁的老年人数量增长近44%。
CDC称，得益于更好的医疗保健和更健康的生活方式，2014年美国百岁老人数量从2000年的50,281人增至72,197人。这些百岁老人中，逾80%为女性。
该研究的作者Jiaquan Xu称，鉴于百岁老人的死亡率自2008年以来出现下降，美国百岁老人的数量应当会继续增多。他指出，一些预测显示，美国百岁老人在未来35年将达到38.7万。
“人们更加注重健康，注重保持活跃和食用健康食品的重要性。”Jiaquan Xu称。
CDC研究发现，2014年导致百岁老人死亡的头号原因是心脏病、阿兹海默病、中风、癌症、流感和肺炎。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
波罗的海海岬型船运价指数 下滑8点，或0.48%，至1,665点。海岬型船舶日均获利下降178美元，报12,334美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透1月19日 - 美国劳工部周四公布： * 一周续请失业金人数为204.6万人(预估为207.3万人) * 一周初请失业金人数四周均值为24.7万人 * 一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.4万人) 周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率 01/14/17 234,000 246,750 -- -- 01/07/17 249,000-R 257,000-R 2,046,000 1.5 12/31/16 237,000 258,250 2,093,000-R 1.5 12/24/16 267,000 263,500 2,116,000 1.5 12/17/16 275,000 263,750 2,105,000
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选