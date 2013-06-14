美国路易斯安那州一化工厂发生爆炸 一死73伤

路透路易斯安那州盖斯马6月13日（记者 Jonathan Bachman） - 美国路易斯安那州盖斯马（Geismar）的一家Williams Olefins(WMB.N)化工厂周四发生爆炸起火事故，造成一人死亡、73人受伤。当地政府建议民众呆在室内，以免被烟雾所伤。

爆炸发生在当地时间上午8:37（1337 GMT），巨大的火球带着浓烟冲天而起。该化工厂坐落在密西西比河沿岸，距离新奥尔良约100公里，是密西西比河沿岸一个16公里地带内的12家化工厂之一。

路易斯安那州州长鲍比·金达尔（Bobby Jindal）在现场附近的新闻发布会上称，火灾中石化产品丙烯起火，火势持续了三个多小时，但政府监测人员尚未检测到浓烟排放达到危险水平。

“一旦调查结束并找到责任方，他们绝对要承担应负的责任，”金达尔说。

路易斯安那州警方称，遇难者姓名为Zachary C. Green，现年29岁，来自哈蒙德（Hammond）。警方没有透露遇难者的更多信息。

金达尔称，已有73人被送往医院治疗。

Williams Olefins发表声明称，事发工厂已经关闭，公司自己的应急人员正在现场协助救援。

阿森松县（Ascension Parish）发言人Lester Kenyon称，当局要求三公里内的民众呆在室内，部分是因为爆炸起火引发的浓烟。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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