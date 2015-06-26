中美贸易：多家制冷剂生产商在美国控告中国进口产品价格过低

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透华盛顿6月25日 - 在美国运营的制冷剂生产商周四对中国进口的低价氢氟烃(HFC)产品提出告诉。这类产品用于空调系统和冰箱。
这项向美国商务部和美国国际贸易委员会(ITC)提出的投诉，可能导致美国向氢氟烃混合物和原料征收进口关税。
该项投诉是由美国氢氟烃联盟所提出，其成员包括Arkema SA ，Chemours Co 、霍尼韦尔(Honeywell) 、Hudson Technologies Inc 、Worthington Industries Inc 和Mexichem 旗下的Mexichem Fluor。
“中国生产商以不公平的低价出售制冷剂，持续破坏美国制造商的价格，已对美国产业造成损害，”该团体在一份声明中称。(完) (编译 王丽鑫；审校 陈宗琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”