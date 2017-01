中美贸易：多家制冷剂生产商在美国控告中国进口产品价格过低

路透华盛顿6月25日 - 在美国运营的制冷剂生产商周四对中国进口的低价氢氟烃(HFC)产品提出告诉。这类产品用于空调系统和冰箱。

这项向美国商务部和美国国际贸易委员会(ITC)提出的投诉,可能导致美国向氢氟烃混合物和原料征收进口关税。

该项投诉是由美国氢氟烃联盟所提出,其成员包括Arkema SA ,Chemours Co 、霍尼韦尔(Honeywell) 、Hudson Technologies Inc 、Worthington Industries Inc 和Mexichem 旗下的Mexichem Fluor。