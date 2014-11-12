美一男孩从海边悬崖跌落奇迹生还

(本文由路透中文网编译提供)

路透11月11日 - 美国一名消防官员周二称，一名4岁大的男孩周一在加利福尼亚州北海岸一海边悬崖跌落70米后奇迹生还，救援人员在悬崖下的海岸上找到该男孩时他还有意识。

Bodega Bay消防员Lou Stoerzinger称，事故发生后，两名医务人员坐在金属筐中被用绳索放到悬崖下，他们发现男孩在哭泣，出现骨折并有重伤。该男孩当时与家人一道远足旅行。

Stoerzinger称，救援人员发现男孩还活着时大松了一口气。

索诺马县警长办公室在声明中称，由于天气情况恶劣且能见度低，直升机没法在事发地区降落。因此，该男孩被救护车送到当地一家医院。

奥克兰儿童医院发言人Kevin Kimbrough称，这名男孩后来被转到该院，周二时医院认为他情况严重。

Stoerzinger称，他不清楚男孩的家人来自哪里。路透无法联系到索诺马县警长办公室发言人进行置评。(完)