美一男孩从海边悬崖跌落奇迹生还

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透11月11日 - 美国一名消防官员周二称，一名4岁大的男孩周一在加利福尼亚州北海岸一海边悬崖跌落70米后奇迹生还，救援人员在悬崖下的海岸上找到该男孩时他还有意识。
Bodega Bay消防员Lou Stoerzinger称，事故发生后，两名医务人员坐在金属筐中被用绳索放到悬崖下，他们发现男孩在哭泣，出现骨折并有重伤。该男孩当时与家人一道远足旅行。
Stoerzinger称，救援人员发现男孩还活着时大松了一口气。
索诺马县警长办公室在声明中称，由于天气情况恶劣且能见度低，直升机没法在事发地区降落。因此，该男孩被救护车送到当地一家医院。
奥克兰儿童医院发言人Kevin Kimbrough称，这名男孩后来被转到该院，周二时医院认为他情况严重。
Stoerzinger称，他不清楚男孩的家人来自哪里。路透无法联系到索诺马县警长办公室发言人进行置评。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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