美国女性生育年龄进一步推迟--研究

路透亚特兰大1月14日（记者 David Beasley） - 美国疾病控制与预防中心（CDC）周四发布的研究显示，美国女性生育年龄比以往更为推迟，生育第一胎的平均年龄为26.3岁，为历史记录高点，原因是鲜有青少年生育，且成年人推迟生育。

研究显示，从2000年到2014年，20岁以下生育第一胎的女性比例下降42%，由四人中有一人生育降至七人中有一人生育。

整体看，2014年女性生育第一胎的平均年龄从2000年的24.9岁推迟到26.3岁。

CDC人口统计学家马修斯（T.J. Mathews）称，青少年对怀孕、女性更好的就业及教育机会的认识提高，是导致出现这种变化的原因之一，不过美国女性的生育年龄仍比欧洲及亚洲国家要早。

“这种趋势已经持续了数十年，但过去五年相关数据的这种上行态势让人吃惊。”研究的作者之一马修斯称。

研究发现，不同种族、族裔以及地区的女性普遍推迟生育，哥伦比亚区和俄勒冈州女性生育年龄推迟幅度最大。（完）