美国育儿成本将高达23.49万美元

4月8日在纽约拍到的孩子。 REUTERS/Eduardo Munoz

路透6月14日电（记者 Carey Gillam）---在美国，养孩子是一件快乐多、但花销大的事情。周四发布的政府报告称，新生儿父母抚养一个孩子，预计花费将超过23.49万美元。

2011年出生于中产阶级家庭的孩子，预计未来17年在食品、住房和其它必需品方面的开支约为23.49万美元，其中尚未包括上大学的成本。

美国农业部在报告中称，若考虑到通胀因素，支出约为29.556万美元，比2010年成本预测上涨3.5%。

40岁的哈特瑟（Melissa Hutsell）是阿肯色州小石城一名母亲，有六个年龄在3-15岁之间的儿子，经济方面有时会捉襟见肘。哈特瑟称，其家庭年收入约为5万美元，基本是靠穿别人的旧衣服、在家自己育儿和省吃俭用。

哈特瑟称：“我们的生活绝对入不敷出。日用品不断涨价。最大的开销就是日用品。如果你没有很多钱，但有不少孩子，你就得研究如何细水长流。”

这份年度报告称，美国交通、育儿、教育、食品、住房、衣服、医疗等支出均有所上升。美国农业部营养政策与宣传中心基於美国消费者支出调查数据，撰写了这份报告。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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