美国希望中国采取行动 取消针对美肉类等产品的市场壁垒

路透华盛顿12月10日电---美国官员周一表示,美国希望下周中国能够采取行动消除针对美肉制品和其它产品的市场壁垒,并加强对知识产权的保护.

"我们致力于在以下问题上收获有意义的结果,这些问题包括:保护知识产权执法,抵制技术转让压力,取消扭曲贸易的产业政策,以及消除针对我们出口产品的主要障碍,"美国贸易代表柯克在一份声明中表示.

美国农业部长威尔萨克(Thomas Vilsack)同时补充到:"我们计划解决一系列影响美国肉类,禽类及园艺类产品出口的市场准入问题."

一年一度的美中商贸联合会(U.S.-China Joint Commission on Commerce and Trade)会议将于12月18-19日在华盛顿召开.中国国务院副总理王岐山将率团参加.柯克,威尔萨克及美国代理商务部长Rebecca Blank将代表美方参会.

"此次会谈处在一个很关键的时间点,这也是设定中美经济关系未来轨迹的一个契机.同中国建立一个健康,平衡的贸易关系对于美国十分重要,"Blank表示.(完)

--编译 王湄;审校 王洋

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