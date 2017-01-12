美国料将针对中国向铝业提供补贴向WTO提起申诉--WSJ

中国化工为收购先正达发行永久债及优先股筹资200亿美元
路透香港5月25日 - 中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达。
路透1月11日 - 华尔街日报(WSJ)援引熟知情况的消息人士报导称，预计奥巴马政府将在周四针对中国向铝业提供补贴一事，向世界贸易组织(WTO)提出正式申诉。
报导称，预计申诉书将指控中国国有银行为该国的铝生产商提供廉价贷款，帮助其扩大生产。
报导援引消息人士称，中国还通过提供比较便宜的煤炭和电力，对铝业进行补贴。
均未立即联系到中国驻美使馆以及美国贸易机构就此置评。(完)
(编译 王琛；审校 张涛)
路透香港5月25日 - 中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达。
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透香港5月25日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团周四公布，2016/17年度业绩转亏为盈，录得净利5.35亿美元；今年1-3月的第四季度净利按年倒退40.6%，按季则增9.2%，优于市场预期。