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中国财经 | 2017年 1月 12日 星期四 10:18 BJT

美国料将针对中国向铝业提供补贴向WTO提起申诉--WSJ

路透1月11日 - 华尔街日报(WSJ)援引熟知情况的消息人士报导称，预计奥巴马政府将在周四针对中国向铝业提供补贴一事，向世界贸易组织(WTO)提出正式申诉。

报导称，预计申诉书将指控中国国有银行为该国的铝生产商提供廉价贷款，帮助其扩大生产。

报导援引消息人士称，中国还通过提供比较便宜的煤炭和电力，对铝业进行补贴。

均未立即联系到中国驻美使馆以及美国贸易机构就此置评。(完)

(编译 王琛；审校 张涛)

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