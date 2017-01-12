美国料向WTO提出申诉 指责中国向铝业提供补贴--消息人士（更新版）

(新增申诉细节和美国参议员的言论)

路透华盛顿1月11日 - 熟知内情的一名消息人士表示，美国奥巴马政府周四预计将针对中国向铝业提供补贴一事，向世界贸易组织(WTO)提出申诉。

这项申诉可能令中美之间的贸易紧张形势加剧，下周将就职的候任总统特朗普已承诺将缩小对中国贸易逆差列为首要任务。

申诉书中将提及中资银行提供“异常廉价的贷款”，以及中国铝生产商投入价格过低，这包括电力、煤炭和氧化铝价格。美国贸易代表办公室将出面提出申诉。

据消息人士称，申诉书中将提及此类补贴导致产能过剩，对美国工人与企业造成损害。由于美方尚未向WTO提出申诉，该消息人士要求匿名。

两位来自俄亥俄州的参议员以及其他六名参议员在去年10月要求，针对中国铝交易行为向WTO提起申诉。

中国铝产能在最近几年迅速扩张，目前的铝产量占到全球的一半以上。上述参议员在10月称，这导致铝价下跌，促使美国目前仍在运营的铝冶炼厂家数量从2008年的14家降至五家，并导致美国失去15,000个铝生产相关岗位。

“当中国通过欺骗手段压低铝成本时，俄亥俄的工人和制造商付出了代价，”俄亥俄民主党人、参议员Sherrod Brown在周三发表的声明中表示。

“由于得到中国不公平补贴的铝充斥市场并导致产能过剩，成千上万人失去了工作，在更多的美国工人受到损害之前，我们早应对这些违反规则的行为采取强硬立场，”Brown表示。

据熟悉上述申诉内容的这名人士，美国将要求与中国协商解决补贴问题。

这是奥巴马执政八年来，美国第16次向WTO提出针对中国的申诉，以外的申诉内容涉及肉鸡关税、国产小型飞机退税以及中国主要原料出口关税等等。(完)