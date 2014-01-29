美国驻华大使提名听证 议员敦促其对中国采取强硬态度

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月28日 - 周二在下任美国驻中国大使的提名听证会上，几名美国议员表达了对中国领土政策的忧虑，他们敦促下任驻华大使对中国政府采取强硬立场。

美国总统奥巴马提名议员马克斯·鲍克斯(Max Baucus)担任下任美国驻中国大使，他在参议院听证会上表示，会竭尽所能缓解中国与其邻国的紧张态势，并称将对中国政府采取“谨慎”策略。

鲍克斯表示，他同意共和党议员约翰·麦凯恩(John McCain)的观点。麦凯恩称中国试图重新确立在亚洲的主导地位。

麦凯恩称中国建造航母是“军力扩张的宣言”，美国应对此警觉。他还称亚洲地区的紧张态势“有可能导致另一次‘八月枪声’”。1914年的“八月枪声”事件点燃了第一次世界大战。麦凯恩说：“中国目前在亚洲的行动应引起我们所有人的高度关注。”

“我同意你的观点，”鲍克斯答道。他还表示美国应“抱最好的希望，做最坏的打算。”

“我是现实主义者，相信我，我了解你所支持的那个版本的中国历史；它听起来很有道理，”鲍克斯回应麦凯恩。

鲍克斯表示中国设立东海防空识别区“令人遗憾”，并对中日之间的“微妙关系”表示担忧。

听证会过程并不一直顺利，鲍克斯一度承认自己“不是真正的中国问题专家”，但众人普遍预期他的提名将被批准通过。

参议院外交委员会最早将于下周二就鲍克斯的提名进行投票。若得通过，该提名届时将提交参议院。（完）