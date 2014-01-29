美国驻华大使提名听证 议员敦促其对中国采取强硬态度

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月28日 - 周二在下任美国驻中国大使的提名听证会上，几名美国议员表达了对中国领土政策的忧虑，他们敦促下任驻华大使对中国政府采取强硬立场。
美国总统奥巴马提名议员马克斯·鲍克斯(Max Baucus)担任下任美国驻中国大使，他在参议院听证会上表示，会竭尽所能缓解中国与其邻国的紧张态势，并称将对中国政府采取“谨慎”策略。
鲍克斯表示，他同意共和党议员约翰·麦凯恩(John McCain)的观点。麦凯恩称中国试图重新确立在亚洲的主导地位。
麦凯恩称中国建造航母是“军力扩张的宣言”，美国应对此警觉。他还称亚洲地区的紧张态势“有可能导致另一次‘八月枪声’”。1914年的“八月枪声”事件点燃了第一次世界大战。麦凯恩说：“中国目前在亚洲的行动应引起我们所有人的高度关注。”
“我同意你的观点，”鲍克斯答道。他还表示美国应“抱最好的希望，做最坏的打算。”
“我是现实主义者，相信我，我了解你所支持的那个版本的中国历史；它听起来很有道理，”鲍克斯回应麦凯恩。
鲍克斯表示中国设立东海防空识别区“令人遗憾”，并对中日之间的“微妙关系”表示担忧。
听证会过程并不一直顺利，鲍克斯一度承认自己“不是真正的中国问题专家”，但众人普遍预期他的提名将被批准通过。
参议院外交委员会最早将于下周二就鲍克斯的提名进行投票。若得通过，该提名届时将提交参议院。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。